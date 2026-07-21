Впервые в России: в Тольятти запускают производство светодиодных фар и задней светодиодной балки для Lada Azimut

В особой экономической зоне «Тольятти» заработало новое производство автомобильной светотехники для будущего кроссовера Lada Azimut. Проект реализовала компания «Лайтинг Солюшнс», которая уже сотрудничает с АвтоВАЗом. Инвестиции в запуск предприятия составили 1,9 млрд рублей.

Изображение: Lada

На новой площадке будут выпускать полный комплект внешней светотехники для Lada Azimut — светодиодные фары, дневные ходовые огни, задние фонари, заднюю световую балку и противотуманные фары.

Ключевым элементом производства стал современный термопластавтомат с усилием смыкания 2800 тонн. Он позволяет изготавливать крупные детали методом трехкомпонентного литья. Именно на этом оборудовании будут производить одну из самых заметных деталей нового кроссовера — цельную светодиодную заднюю балку шириной 1400 мм, которая проходит через всю заднюю часть автомобиля. В компании отмечают, что подобная технология впервые применяется в России для серийного выпуска таких элементов.

Производственная линия рассчитана на выпуск до 80 тысяч комплектов светотехники в год. Этого объема, как ожидается, будет достаточно для полного обеспечения производства Lada Azimut. Косвенно это позволяет оценить и потенциальные масштабы выпуска нового кроссовера.