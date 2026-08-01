Snapdragon 8 Elite обходит по производительности Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Apple A19 Pro, но есть нюанс — для этого нужно установить башенный кулер

Энтузиаст решил выяснить, на что действительно способна SoC Snapdragon 8 Elite, если полностью избавится от перегрева в тесном корпусе смартфона. Для этого он решил охладить ZTE Nubia Z70 Ultra сразу двумя башенными кулерами, предназначенными для охлаждения настольных процессоров.

Изображение: Qualcomm

Фотографии необычной конструкции и результаты тестов первоначально опубликовал пользователь Reddit под ником ntsow, однако позже запись была удалена. Смартфон получил один кулер сзади, а второй — прямо со стороны дисплея.

Эксперимент оказался показательным. Благодаря экстремальному (для смартфона) охлаждению Snapdragon 8 Elite практически перестал тротлить. В тесте 3DMark Wild Life Extreme Stress Test стабильность работы достигла 99%, а в Solar Bay Extreme Stress Test — 99,2%, что практически исключает троттлинг.

Согласно опубликованным результатам, по производительности в продолжительных нагрузках Snapdragon 8 Elite с таким охлаждением смогла обойти все современные топовые SoC — Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro и MediaTek Dimensity 9500. Правда, речь о базовой производительности — пиковая производительность современных флагманских SoC по-прежнему выше.

Эксперимент наглядно показал, насколько сильно возможности современных мобильных платформ зависят от температуры. Когда SoC не упирается в тепловые ограничения, он способен значительно дольше работать на максимальных частотах без потери производительности.