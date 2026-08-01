Игровой ПК лишь с одним модулем DDR5 ради экономии — не такая плохая идея. Тесты показывают, что это лучше, чем два модуля DDR4

Просадка производительности не катастрофична

Системные платы, память, чипсеты

Авторы Tom’s Hardware решили проверить, насколько хуже работает ПК с одним модулем памяти DDR5 в играх против системы с двумя. На фоне катастрофического роста цен сборки с одним модулем ради перспективы когда-то позже купить другой вполне могут иметь место.

Как показали тесты источника, на самом деле это не такая плохая идея. Даже DDR5 в одноканальном режиме система в играх будет быстрее, чем такая же, но с двумя модулями DDR4.

Создано Grok

В среднем на выборке из 13 игр установка одного модуля DDR5 вместо двух снижала производительность примерно на 8-11% у обычных процессоров и лишь на 3% в случае Ryzen 7 9800X3D. При этом ПК с двумя модулями DDR4 был слабее системы с таким же CPU, но одним модулем DDR5, ещё на несколько процентов.

Фото Tom's Hardware
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По итогу можно констатировать, что критической разницы зачастую не будет. Да, 10% производительности тоже лишними не бывают, но это может оказаться нормальной ценой ради экономии при установке одного модуля ОЗУ.

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