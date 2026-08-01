Samsung предупредила: дефицит памяти продлится до 2028 года

Samsung заявила, что мировой дефицит чипов памяти сохранится как минимум до 2028 года. Более того, компания не исключает, что ситуация может стать еще сложнее уже в 2027 году. Главная причина — растущий спрос со стороны разработчиков систем искусственного интеллекта, которым требуются огромные объемы DRAM и других типов памяти.

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Об этом Samsung сообщила во время объявления финансовых результатов за второй квартал. В компании отметили, что крупнейшие игроки рынка ИИ уже заранее резервируют будущие поставки и предоставляют Samsung долгосрочные прогнозы своих потребностей на несколько лет вперед.

Такой подход позволяет Samsung отдавать приоритет заказчикам, готовым заключать многолетние контракты. По мнению компании, это помогает увереннее планировать расширение производства и снижает риск традиционных для рынка памяти резких скачков спроса и последующих спадов.

Однако стремительный рост спроса имеет и обратную сторону — цены на DRAM и другие виды памяти продолжают расти. Для самой Samsung это стало палкой о двух концах: полупроводниковое подразделение установило рекорд по выручке, а вот прибыль подразделений, занимающихся выпуском смартфонов, планшетов и телевизоров, снизилась из-за подорожания комплектующих.

Часть дополнительных расходов компания уже переложила на покупателей, повысив цены на некоторые смартфоны и планшеты Galaxy. При этом Samsung признает, что дальнейший рост стоимости устройств начинает негативно влиять на спрос.

По мнению аналитиков, последствия дефицита памяти могут распространиться далеко за пределы рынка памяти. Например, Nvidia повышает цены на свои видеокарты на 10–30%, что может сказаться на стоимости игровых ПК и ноутбуков.

В Samsung считают, что основная причина сложившейся ситуации — перераспределение производственных мощностей в пользу памяти для ИИ-серверов и дата-центров. Пока крупнейшие разработчики искусственного интеллекта закупают рекордные объемы чипов, производителям потребительской электроники приходится конкурировать за все более ограниченные поставки.