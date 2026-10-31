Anthropic предупредила инвесторов, что её ИИ может представлять угрозу для человечества

В документах к IPO компания признала, что даже её собственные меры безопасности не гарантируют защиту от катастрофических последствий развития искусственного интеллекта

Anthropic включила предупреждение о возможных катастрофических последствиях развития искусственного интеллекта в документы для выхода на биржу. Компания указала, что достаточно мощные ИИ-системы могут представлять «катастрофические или экзистенциальные риски для общества», если их разработка и применение не будут проходить ответственно. При этом Anthropic не может гарантировать, что собственные меры безопасности позволят предотвратить такие последствия.

В проспекте компания объясняет, что по мере роста возможностей ИИ увеличивается и потенциальная тяжесть вреда от неправильно настроенных или злонамеренно используемых моделей. Anthropic приходится принимать решения о безопасности своих систем, однако она признаёт отсутствие гарантий успеха. Компания также не уверена, что другие участники отрасли будут применять сопоставимые меры защиты.

Anthropic предупредила инвесторов, что её ИИ может представлять угрозу для человечества
Источник изображения: сгенерировано Muse

Предупреждение появилось на фоне подготовки Anthropic к IPO. По оценке авторов публикации, компания может претендовать на оценку до $2 трлн. При этом в первом полугодии 2026 года она, согласно приведённым в материале данным, потеряла $80 млрд. В документах также перечислены другие риски для бизнеса: нехватка электроэнергии и инфраструктуры для дата-центров, сопротивление их строительству и возможные юридические претензии из-за использования продуктов компании.

Anthropic ранее призывала замедлить разработку наиболее мощных ИИ-моделей на уровне всей отрасли. Компания представляет такой подход как способ снизить риски, связанные с развитием технологии. Однако в проспекте она одновременно предупреждает инвесторов, что более медленное развитие рынка её моделей, платформы и приложений или сокращение спроса могут привести к замедлению роста бизнеса и ухудшению финансовых результатов.

Таким образом, Anthropic предстоит объяснить инвесторам сразу две стороны своей стратегии: почему её модели могут быть коммерчески востребованы и каким образом компания собирается контролировать риски, которые сама же считает потенциально катастрофическими. В документах она прямо признаёт, что существующие меры безопасности не дают полной гарантии.

Искусственный интеллектAnthropicИскусственный интеллектAnthropicIPOИсточники:futurism

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