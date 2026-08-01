Оверклокер заменил вентиляторы компьютера метровой трубой — температура процессора упала почти на 20 °C

Известный оверклокер и ютубер Роман Хартунг, более известный под псевдонимом der8auer, провел необычный эксперимент: он заменил вентиляторы системы охлаждения ПК высокой трубой. И такое решение оказалось довольно эффективным.

Скриншот видео der8auer

В основу эксперимента легла система на базе Ryzen 7 9800X3D с СЖО. Помпа продолжала работать в штатном режиме, однако вентиляторы с радиатора были полностью сняты. Вместо них прямо над радиатором установили модульную вертикальную трубу, напечатанную на 3D-принтере.

Идея основана на так называемом эффекте дымовой трубы: нагретый воздух внутри высокого канала становится легче и естественным образом поднимается вверх. В результате у основания трубы создается разрежение, которое затягивает холодный воздух через радиатор без каких-либо вентиляторов.

Первое испытание с трубой высотой всего 10 сантиметров почти не дало результата — температура снизилась примерно на 0,5 °C. Однако после увеличения высоты до 30 сантиметров охлаждающая жидкость стала холоднее уже примерно на 5 °C.

Самый впечатляющий результат удалось получить с конструкцией общей высотой 110 сантиметров. В этом случае температура охлаждающей жидкости опустилась примерно до 50 °C, а температура процессора под полной нагрузкой снизилась примерно с 90 °C до 71 °C.

Чтобы убедиться, что система действительно работает благодаря естественной конвекции, der8auer использовал генератор дыма. Эксперимент наглядно показал, что воздух активно втягивается через радиатор и поднимается вверх по трубе без какой-либо принудительной вентиляции.

Эксперимент наглядно продемонстрировал, насколько мощной может быть естественная конвекция при правильной организации воздушного потока.