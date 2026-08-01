Экран 120 Гц, стереодинамики Harman, камера 5 Мп, 32 ГБ ОЗУ и 1 ТБ SSD. Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7

Lenovo представила моноблок ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7 на международном рынке. Новинка построена на платформе Intel Wildcat Lake и оснащается процессорами Intel Core 5 320 или Core 7 350.

Объем оперативной памяти LPDDR5X-7467 достигает 32 ГБ, а для хранения данных предусмотрен SSD PCIe 4.0 M.2 объемом до 1 ТБ. При этом внутри имеются два слота M.2 2280, что позволяет установить второй накопитель.

Фото Lenovo/ithome

Моноблок оборудован 23,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 350 нит, контрастностью 1500:1 и охватом 99% цветового пространства sRGB. Для видеосвязи предусмотрена фронтальная камера с разрешением 5 Мп, а за звук отвечают стереодинамики Harman мощностью по 3 Вт.

В оснащение ThinkCentre Neo 50a 24 Gen 7 также входят слот M.2 2230 для модуля беспроводной связи, гигабитный Ethernet, порты USB Type-A, USB Type-C и полноразмерный HDMI 2.1. Стоимость новинки Lenovo пока не раскрыла.

