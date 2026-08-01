Шесть планет, звездопад и МКС на небе: август будет богат на космические события, которые можно будет наблюдать невооруженным глазом
Землю накроют Персеиды
Август порадует любителей астрономии сразу несколькими яркими событиями. В течение месяца Луна встретится сразу с шестью планетами, в середине августа Землю «накроет» знаменитый звездопад Персеиды, а в конце месяца на утреннем небе вновь станет хорошо заметна Международная космическая станция. Об этом ТАСС рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.
Серия небесных «встреч» начнется уже 3 августа, когда Луна пройдет рядом с Нептуном. Правда, увидеть это сближение получится только с помощью телескопа.
На следующий день, 4 августа, спутник Земли окажется рядом с Сатурном — самой далекой планетой, которую можно наблюдать невооруженным глазом. 7 августа Луна приблизится к Урану. Саму планету можно найти в бинокль, а в телескоп с увеличением около 100 крат удастся рассмотреть ее диск.
Перед рассветом 9 августа Луна пройдет рядом с Марсом, а 11 августа — сразу с Меркурием и Юпитером. Эти планеты будут находиться низко над северо-восточным горизонтом, поэтому для наблюдений лучше выбрать место с открытым обзором.
Главным астрономическим событием месяца станет максимум метеорного потока Персеиды, который ожидается в ночь с 12 на 13 августа. В ясную погоду вдали от городских огней можно будет увидеть десятки ярких «падающих звезд» в час. Для наблюдений не понадобятся ни телескоп, ни бинокль — только темное небо. Персеиды появляются ежегодно, когда Земля проходит через шлейф пыли, оставленный кометой Свифта — Туттля. Частицы размером с песчинку влетают в атмосферу на скорости в десятки километров в секунду и полностью сгорают на высоте 100–160 километров, оставляя яркие светящиеся следы.
В конце августа на небе можно будет наблюдать пролет Международной космической станции — начиная с 25 августа МКС можно будет наблюдать перед рассветом. По яркости она уступает лишь Луне и заметно превосходит большинство звезд и планет, поэтому увидеть станцию можно даже без специальной оптики.
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