Xiaomi предложила владельцам более 100 моделей смартфонов заменить аккумуляторы по цене от 7 долларов в Китае

Компания Xiaomi официально объявила о преобразовании традиционной августовской сервисной недели в полноценный «Сервисный месяц».

Главной акцией стала замена аккумуляторов более чем для 100 моделей смартфонов по цене от 47,2 юаня или 7 долларов. Акция стартовала 1 августа в 10:00 и продлится до 23:59 31 августа 2026 года.

Стоимость замены батареи снижена ровно на 20% от рекомендованной розничной цены производителя. Самые доступные предложения — 47,2 юаня за батареи Redmi 9A, Redmi 10A и Xiaomi 10 Youth. Для флагманов Xiaomi 13/13 Pro/13 Ultra цена составляет 151,2 юаня вместо 189, а для моделей серии MIX Fold и Flip — 174,4 юаня.

Изображение Grok

В список вошли почти все актуальные и относительно свежие устройства: линейки от Xiaomi 9 до Xiaomi 17, от Redmi Note 8 до Redmi Note 15, серии K30–K90, Turbo, Civi и многие другие.

В компании напоминают, что нормальный износ батареи — естественный процесс, и менять её стоит только при заметном падении ёмкости. Ненормальный износ (из-за перегрева, ударов или неправильной зарядки) лучше устранять как можно быстрее.