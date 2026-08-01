За месяц 26 ракет запустили 425 космических аппаратов: 2026 год идет на мировой рекорд по запускам

С начала года на Земле выполнено 179 запусков орбитальных ракет, и только пять из них завершились авариями

Космическая активность продолжает расти: в июле 2026 года в мире состоялось 26 орбитальных запусков ракет-носителей. В это число входит и 13-й испытательный полет многоразовой системы Starship.

Изображение сгенерировано Grok

По числу запусков традиционно лидируют США — 14 стартов за месяц. Китай занял второе место с девятью запусками, а Россия — третье (два орбитальных пуска).

Самой загруженной стартовой площадкой июля стала база Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, оттуда стартовали семь ракет. Следом идет космодром на мысе Канаверал во Флориде с шестью запусками. Китайские космодромы Хайнань и Тайюань выполнили по два старта каждый.

Всего за месяц на орбиту отправились 425 космических аппаратов. Еще шесть малых спутников были выведены в космос с борта Международной космической станции.

С начала 2026 года в мире уже выполнено 179 орбитальных запусков, из которых пять завершились авариями. Это на 10 стартов больше, чем за аналогичный период прошлого года, что подтверждает продолжающийся рост темпов освоения космоса.

Если нынешняя динамика сохранится, к концу года общее количество орбитальных запусков превысит 330. В таком случае 2026 год установит мировой рекорд по числу запусков ракет на орбиту.