«Антишпионский» экран Samsung Galaxy S26 Ultra оказался на 10% дороже обычной панели OLED

Новая функция защиты экрана сделала дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra дороже. По данным Counterpoint Research, OLED-панель флагмана обходится компании примерно на 9% дороже экрана Galaxy S25 Ultra.

Фото: Abhijeet Mishra / SamMobile

Так, стоимость дисплея Galaxy S26 Ultra составляет около 88–96 долларов за единицу. Для сравнения, экран Galaxy S25 Ultra оценивался в 84-88 долларов, Galaxy S24 Ultra — примерно в 88 долларов, а Galaxy S23 Ultra — в 84 доллара.

Главной причиной роста стоимости стала новая технология Privacy Display. В Galaxy S26 Ultra она позволяет ограничить углы обзора экрана, благодаря чему окружающим становится значительно сложнее увидеть содержимое дисплея, если смотреть на него сбоку.

В основе решения лежит разработка Samsung Display под названием Flex Magic Pixel. В панели используются сразу два набора RGB-пикселей: один отвечает за привычные широкие углы обзора, второй — за узкие. При активации режима конфиденциальности работает только второй набор, а специальная многослойная черная матрица блокирует распространение света в стороны, скрывая изображение от посторонних.

По данным Counterpoint Research, производство таких OLED-панелей оказалось заметно сложнее обычных. Для их изготовления требуются дополнительные фотошаблоны для тонкопленочных транзисторов (TFT), а также новые этапы фотолитографии, травления и осаждения материалов. Именно эти дополнительные технологические операции и увеличивают себестоимость экрана.

Несмотря на то, что стоимость панели с поддержкой функции Privacy Display выше, Samsung, по данным источников, собирается внедрить ее и в другие модели будущей линейки Galaxy S27 — Galaxy S27, Galaxy S27 Plus, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra.

Ранее сообщалось, что готовящийся к выпуску Samsung Galaxy S26 FE получит те же камеры, что и у Galaxy S25 FE. И мощность зарядки новой модели тоже не станет больше.