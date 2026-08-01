Покупать SIM-карты через маркетплейсы и сторонние сайты запретили в Китае

China Mobile, China Telecom и China Unicom перевели онлайн-заказы SIM-карт исключительно на свои официальные сервисы

Крупнейшие китайские операторы связи — China Telecom, China Mobile и China Unicom — с 1 августа ввели единые правила оформления SIM-карт через интернет.

Теперь заказать новую SIM-карту онлайн можно только через официальные сайты и мобильные приложения операторов. Все сторонние интернет-площадки лишились права оформлять такие заявки.

Изображение Grok

Решение принято для повышения безопасности пользователей и борьбы с многочисленными нарушениями на сторонних площадках. По данным операторов, через неофициальные каналы нередко осуществлялись мошеннические продажи от имени операторов, незаконно собирались персональные данные клиентов, скрывались ограничения тарифов, публиковалась недостоверная реклама, а также возникали сложности с возвратом средств и защитой прав покупателей. Отдельной проблемой стали незаконные продажи SIM-карт за пределами разрешенных регионов.

Несмотря на новые правила, некоторые маркетплейсы пока продолжают предлагать дешевые SIM-карты с большими пакетами интернет-трафика. Пользователям, которые уже оформили заказ, но еще не активировали карту, рекомендуют связаться с продавцом и уточнить дальнейшие действия.