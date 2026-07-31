Камера Zeiss, 7200 мАч, защита IP69, Snapdragon 8 Gen 5 и относительно небольшой экран. Vivo X300e вышел в продажу в Китае

В Китае стартовали продажи нового смартфона Vivo X300e — премьера устройства состоялась 27 июля. Новинка предложена в двух конфигурациях памяти: 12/256 ГБ — 4799 юаней (около $710), 12/512 ГБ — 5299 юаней (около $780).

Изображение: Vivo

Смартфон 144-герцевый дисплей Zeiss Master Color с панелью диагональю 6,59 дюйма, систему камеры Zeiss с датчиками разрешением 50, 50 и 8 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, батарею емкостью 7200 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, ИК-излучатель, защиту корпуса от пыли и воды в соответствии со степенями IP68 и IP69, стереодинамики. Смартфон работает на Android 16 с интерфейсом OriginOS 6.