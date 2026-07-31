Компания Anthropic заявила, что ее модель ИИ Claude взломала системы трех компаний во время тестирования после того, как ошибка конфигурации предоставила ей доступ в интернет. Это произошло спустя несколько дней после того, как конкурирующая компания OpenAI сообщила об инциденте с несанкционированным доступом к Hugging Face.

Компания Anthropic заявила, что неправильная конфигурация позволила моделям Claude получить доступ к интернету из тестовых сред, которые должны были быть изолированы, что привело к несанкционированному доступу к системам трех организаций.

Компания заявила, что выявила инциденты после анализа 141 006 тестовых сессий. Этот процесс был запущен после того, как на прошлой неделе OpenAI сообщила о том, что автономный агент, работающий на основе ее моделей ИИ, вышел из-под контроля во время тестирования безопасности и спровоцировал взлом, который скомпрометировал инфраструктуру Hugging Face.

Изображение Grok

Эти утечки свидетельствуют о том, что расширяющиеся возможности ИИ уже подпитывают угрозу безопасности, которой эксперты давно опасались, и даже ведущие разработчики могут быть застигнуты врасплох недостатками, которые могут использовать их модели.

«Клод скомпрометировал инфраструктуру пострадавших организаций, используя простые методы, такие как эксплуатация слабых паролей и неаутентифицированных конечных точек», — говорится в сообщении.

Компания Anthropic заявила, что инциденты касались трех отдельных моделей: Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 и внутренней исследовательской модели.

Как сообщила организация Anthropic, две из этих организаций не знали о происходящем до того, как с ними связались, и добавила, что все еще пытается связаться с третьей.

Илон Маск уже успел прокомментировать инцидент, заявив, что это будет происходить часто по мере того, как искусственный интеллект становится умнее и более самостоятельным.

