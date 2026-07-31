Еще до Samsung и Apple такой смартфон выпустила Huawei — и он стал хитом: продано более 600 000 Huawei Pura X Max

Складной смартфон Huawei Pura X Max продолжает демонстрировать высокий спрос на китайском рынке. По данным инсайдера RDObservation, к 29-й неделе 2026 года суммарные продажи модели превысили 600 тыс. устройств.

Источник утверждает, что с момента выхода в марте Huawei поставила около 285,9 тыс. стандартных Pura X Max и еще примерно 325,9 тыс. экземпляров версии Collector's Edition. Таким образом, более дорогая коллекционная модификация опередила базовую почти на 40 тыс. проданных устройств.

Фото Huawei/huaweicentral

Huawei Pura X Max относится к новому поколению складных смартфонов с увеличенным внутренним экраном. Устройство сохраняет лидирующие позиции в этом сегменте, несмотря на недавний выход Samsung Galaxy Z Fold 8. В дальнейшем конкуренция на рынке усилится: ожидается, что в него также войдет первый складной iPhone от Apple.