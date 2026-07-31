Toyota остановила три своих завода в Японии

Toyota Motor как минимум до 5 августа остановила работу трех своих заводов на японском острове Кюсю, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Фото: Toyota

По данным Kyodo, на этих предприятиях выпускаются автомобили Lexus. Из-за нарушений производственных цепочек временно остановил работу и один из заводов Toyota в префектуре Айти на острове Хонсю, который связан с предприятиями на Кюсю.

Остановка предприятий вызвана землетрясением магнитудой 7,1, произошедшим 28 июля. Оно вызвало масштабные перебои с электроснабжением и водоснабжением, а также повредило транспортную инфраструктуру региона, что и осложнило работу промышленных предприятий.