Новое поколение Winamp выйдет в 2027 году

Культовый плеер Winamp, который был крайне популярным в 2000-ых, вскоре вернётся на рынок. Правда, не в классическом варианте, а в виде онлайн-сервиса.

Winamp объявил о стратегическом партнерстве с Deezer для обеспечения работы следующего поколения своего музыкального плеера. Как сказано в пресс-релизе, выпуск нового Winamp Player запланирован на первую половину 2027 года. Авторы говорят, что он представит совершенно новый опыт прослушивания, основанный на простой цели: переосмыслить музыкальный плеер для эпохи стриминга.

Создано Gemini

Технически Deezer предоставит Winamp свою технологию потоковой передачи музыки под собственной торговой маркой и глобальный музыкальный каталог, что позволит Winamp запустить собственный подписочный сервис под собственным брендом. При этом сервис будет полностью интегрирован в новый Winamp Player и будет предоставляться как нативное ПО. То есть по итогу пользоваться плеером можно будет как по старинке, запуская локальные файлы, так и в современном потоком режиме.

Данных о ценах пока нет.