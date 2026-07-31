Apple показала рекордные продажи и прибыль, но акции рухнули на 10%

Компания Apple опубликовала результаты третьего квартала 2026 финансового года, который завершился для неё 27 июня. Пресс-релиз начинается с подзаголовка о том, что в июне были установлены новые рекорды по общей выручке компании и прибыли на акцию, но при этоми после публикации отчёта акции рухнули на 10%, что очень немало.

Квартальная выручка компании составила 109,4 млрд долларов, что на 16% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль за год выросла с 28,2 до 35,7 млрд долларов, а чистая прибыль составила 29,8 против 23,4 млрд долларов годом ранее. Всё это является великолепными результатами, превышающими прогнозы, однако акционерам не понравился прогноз на текущий месяц, что и отразилось на стоимости акций.

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Так или иначе, продажи iPhone выросли почти на четверть, достигнув отметки в 55,3 млрд долларов. Продажи Mac выросли с 8 до 10,4 млрд долларов. Продажи носимой и домашней электроники, а также аксессуаров выросли скромнее: с 7,4 до 7,9 млрд долларов. Сервисы принесли компании 30,7 млрд против 27,4 млрд годом ранее, а вот продажи iPad упали с 6,6 до 6,2 млрд долларов.