Эта новая плата совмещает немолодой сокет AM4 и WI-Fi 7. Gigabyte представила модель B550M X Aorus Elite WIFI7

Компания Gigabyte представила новую системную плату для платформы AM4. Модель B550M X Aorus Elite WIFI7, как ясно из названия, основана на чипсете B550, при этом относится старшей линейке Aorus и предлагает поддержку Wi-Fi 7.

Фото Gigabyte

Данных о цене нет, но очень доступной такая плата точно не будет. Конечно, она поддерживает любые процессоры Ryzen 5000, а также более старые поколения на AM4. Производитель выделяет 10-фазную подсистему питания и говорит, что при разработке специально ориентировался на игровой Ryzen 7 5800X3D, который, напомним, недавно был перевыпущен AMD.

Фото Gigabyte

Плата формата Micro-ATX позволяет установить четыре модуля ОЗУ DDR4, имеет два слота PCIe полной длины, два слота для SSD формата M.2, а также весьма широкий набор портов на задней панели, включая один USB-C 3.2.