Продано уже почти 100 млн PlayStation 5

Компания Sony в рамках своего очередного финансового отчёта рассказала, что продала уже 95,3 млн консолей PlayStation 5.

За прошедший квартал было продано лишь 1,6 млн приставок, что сразу на 36% хуже результата годичной давности. При этом можно ожидать роста продаж в ближайшее время на фоне скорого выхода GTA VI.

Фото Sony

Сейчас PS5 находится на восьмом месте в рейтинге самых продаваемых приставок всех времён, опередив PS3 с её 87,4 млн, но уступая Wii с результатом в 101,63 млн. Чтобы подняться ещё на ступень вверх, Sony нужно продать чуть более 6 млн приставок. Далее в рейтинге будут прародители PS5: оригинальная PlayStation (102,49 млн единиц) и PS4 с результатом 117,2 млн.

Компания также рассказала, что за прошедший квартал на продажи цифровых копий игр пришлось 82% всех продаж. Напомним, диски с новыми играми Sony перестанет выпускать с 2028 года.