NASA и SpaceX испытали в аэродинамических трубах новую версию Super Heavy для лунной миссии Artemis III

NASA совместно со SpaceX завершили новую серию испытаний ускорителя Super Heavy Version 3 в аэродинамических трубах Исследовательского центра Эймса (NASA Ames Research Center) в Калифорнии.

Система тестов стала частью подготовки к программе Artemis III и направлена на изучение аэродинамических нагрузок, возникающих при возвращении первой ступени Starship в атмосферу Земли. Полученные данные будут использоваться при разработке системы управления полётом и расчёте нагрузок на конструкцию ракеты.

Испытания проводились на модели Super Heavy в масштабе 1,2% сразу в двух аэродинамических трубах. В трансзвуковой трубе модель испытывали при скоростях от 0,2 до 1,4 числа Маха (отношение скорости объекта к скорости звука), а в сверхзвуковой — от 1,55 до 2,5 Маха. Инженеры измеряли как постоянные аэродинамические силы, возникающие при обтекании корпуса, так и нестационарные нагрузки — турбулентные воздушные потоки и вибрации, способные влиять на устойчивость ракеты во время возвращения.

Фото: NASA

Необходимость новых испытаний связана с переработкой Super Heavy Version 3. Ускоритель получил двигатели Raptor 3, новую конструкцию двигательного отсека без общего теплозащитного экрана, интегрированную систему горячего разделения ступеней, а также три решётчатых руля вместо четырёх — каждый из них стал на 50% больше. Все эти изменения влияют на аэродинамику ракеты и требуют новых расчётов перед лётными испытаниями.

NASA отмечает, что опыт подобных исследований уже помог модернизировать сверхтяжёлую ракету SLS (Space Launch System): после аналогичных испытаний на ней появились аэродинамические гребни, которые будут использоваться во время миссии Artemis II. Теперь аналогичная работа ведётся для Super Heavy Version 3, которая должна стать основой системы Starship Human Landing System (HLS) для высадки астронавтов на Луну в рамках Artemis III, запланированной на 2027 год, а также последующей пилотируемой лунной миссии в 2028 году.