Горячая вода через 3 секунды и керамический нагреватель: Xiaomi открыла предзаказ на умную чайную станцию Mijia

Она сама заваривает чай по выбранному рецепту и управляется голосом

Xiaomi начала прием предварительных заказов на новую умную чайную станцию Mijia Smart Tea Bar Desktop. В Китае устройство предлагается по цене 599 юаней (примерно 90 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью новинки стала двухконтурная система подачи воды. Один контур предназначен для мгновенной подачи горячей воды, второй — для кипячения и приготовления чая. Оба канала полностью изолированы друг от друга.

Для нагрева используется керамический проточный нагреватель. По заявлению Xiaomi, устройство способно начать подачу горячей воды уже через три секунды после включения, при этом вода не хранится в нагретом состоянии, что позволяет избежать эффекта повторного кипячения.

Чайная станция оснащена резервуаром объемом 5,5 литра, которого, по оценке производителя, достаточно для ежедневных потребностей примерно трех человек.

Устройство поддерживает регулировку температуры в диапазоне от 45 до 95 °C с шагом 1 градус. Пользователь может выбирать один из пяти предустановленных температурных режимов и четырех объемов порции, а также сохранять собственные настройки.

При подаче воды температурой 90 °C устройство одновременно продолжает ее нагрев, доводя до кипения примерно за 15 секунд. Также предусмотрены автоматические режимы приготовления различных видов чая. Через мобильное приложение можно загружать собственные рецепты, а после завершения заваривания станция автоматически поддерживает заданную температуру напитка.

Новинка получила 2,8-дюймовый цветной дисплей, отображающий состояние устройства и параметры работы. Поддерживается управление через мобильное приложение, голосовое управление с помощью XiaoAI и доступ к библиотеке из более чем 40 облачных рецептов приготовления чая.