Xiaomi выпустила карманный ИБП за 50 долларов

Xiaomi Smart Storage UPS ориентирован на сетевые накопители, но его явно можно использовать и с ПК

Xiaomi начала продажи необычного источника бесперебойного питания Smart Storage UPS — он выполнен в виде обычного внешнего блока питания как у ноутбука и предназначен для домашних NAS-хранилищ и другого совместимого оборудования. Новинка уже поступила в продажу в Китае по цене 349 юаней (примерно 50 долларов).

Изображение: Xiaomi через ITHome

Устройство оснащено встроенным литий-ионным аккумулятором емкостью 18 Вт·ч и призвано защитить данные при внезапном отключении электричества. Если питание пропадет, Smart Storage UPS обеспечит устройству достаточно времени для корректного завершения работы.

По данным Xiaomi, новинка выполняет сразу несколько задач:

обеспечивает резервное питание при отключении электроэнергии и позволяет безопасно завершить работу подключенного устройства;

автоматически включает оборудование после восстановления электроснабжения;

работает по принципу Plug and Play и не требует подключения по USB для выполнения основных функций.

Пока компания не раскрывает полные технические характеристики устройства. Неизвестны максимальная выходная мощность, время автономной работы и полный список поддерживаемого оборудования.