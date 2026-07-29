SpaceX создавала космический корабль, а получился морской: Starship плавает в океане уже пятый день, SpaceX отправляет на его спасение специальный корабль

SpaceX готовит спасательную операцию по «ловле» и возвращению прототипа Starship S40, который после успешного испытательного полета совершил мягкое приводнение в Индийском океане. О начале операции сообщил глава компании Илон Маск.

Изображение: SpaceX

«Мы отправляем корабль, чтобы спасти Starship» — написал он в социальной сети X.

Изображение: SpaceX

По имеющейся информации, к месту приводнения уже направляются три судна, включая два специализированных океанских буксира. На первом этапе Starship предстоит отбуксировать примерно на 1200 километров к специально подготовленному доку в Австралии. Там инженеры проведут первичный технический осмотр аппарата, чтобы оценить его состояние после полета и посадки.

Изображение: SpaceX

После завершения проверки корабль планируют погрузить на крытую транспортную баржу и отправить в Техас, где расположены основные производственные мощности SpaceX. С учетом сложной логистики операция по возвращению Starship в США, вероятно, займет несколько недель, а возможно, и больше.

Изображение: SpaceX

Одновременно SpaceX опубликовала новые видеозаписи мягкой посадки Starship S40 в Индийском океане.

Напомним, 13-й испытательный полет Starship, состоявшийся 25 июля, стал одним из самых успешных за всю историю программы