Космический корабль, который стал морским. Первую в истории мягкую посадку Starship показали с дрона

В сети опубликованы впечатляющие кадры с беспилотника, запечатлевшие Starship после испытательного полета IFT-13, состоявшегося 24 июля 2026 года.

Видео показывает, как корабль после завершения торможения двигателями совершил мягкое приводнение в Индийском океане в вертикальном положении. Это первый случай, когда Starship выполнил такую посадку и сохранил целостность после контакта с водой.

Кадр из видео SpaceX/DimaZeniuk

После касания поверхности океана корабль некоторое время оставался вертикальным, а затем медленно опрокинулся набок. Несмотря на это, Starship продолжал держаться на плаву и передавал телеметрические данные. Благодаря тому, что аппарат не разрушился после посадки, инженеры SpaceX впервые получили возможность изучить состояние теплозащитного покрытия и других внешних элементов корабля после полного цикла входа в атмосферу и приводнения.

Съемка выглядит настолько эффектно, что напоминает компьютерную графику. Напомним, Илон Маск уже заявил, что следующим важным этапом программы станут успешный захват Starship башней обслуживания Mechazilla. Напомним, SpaceX готовит спасательную операцию по «ловле» и возвращению прототипа Starship S40.

Как уже сообщалось, во время испытательного полёта Flight 13 корабль Starship успешно выполнил управляемое приводнение в Индийском океане и впервые сохранил целостность после возвращения. Ранее Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно». Кроме того, он объяснил, почему для корабля выбрали нержавеющую сталь.

А инженер SpaceX Майкл Николлс, работающий над проектами Starlink и искусственного интеллекта, сообщил об успешном завершении важного этапа проверки всех 20 спутников Starlink V3.