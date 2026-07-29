Первый частный космический «буксир» Katalyst Space потерял ориентацию перед подъёмом телескопа Swift

Аппарат LINK должен поднять обсерваторию Swift на более высокую орбиту, но перед сближением с телескопом начал вращаться из-за отказа 2 из 3 систем ориентации

Первый частный космический аппарат, нанятый NASA для подъёма действующего телескопа на более высокую орбиту, столкнулся с проблемами во время подготовки к основной миссии. Аппарат LINK компании Katalyst Space потерял стабильную ориентацию и начал вращаться, что привело к периодическим перебоям связи с Землёй.

NASA сообщило, что предварительное расследование показало отказ 2 из 3 маховиков системы ориентации (которые изменяют положение аппарата без расхода топлива), а также частичную потерю работоспособности системы двигателей.

LINK был запущен 3 июля на ракете Pegasus компании Northrop Grumman. После выхода на орбиту аппарат проходил этап ввода в эксплуатацию: специалисты активировали бортовые системы перед запланированным сближением с телескопом Neil Gehrels Swift Observatory. Эта обсерватория была запущена в 2004 году и предназначена для быстрого наблюдения кратковременных космических явлений, включая гамма-всплески. Из-за постепенного снижения орбиты телескоп необходимо поднять выше, чтобы он мог продолжить работу после первоначально рассчитанного срока эксплуатации.

Фото: Katalyst Space

Несмотря на проблемы с управлением, основные системы LINK, по данным NASA, продолжают работать в штатном режиме: аппарат сохраняет и поддерживает связь с командой Katalyst. Сейчас специалисты используют электрические двигатели аппарата, чтобы остановить вращение в ближайшие дни.

После восстановления стабильной ориентации команда планирует обновить системы навигации и управления с учётом текущего состояния аппарата, а затем совместно с NASA оценить возможность безопасного сближения и захвата Swift.

Миссия LINK стала первым случаем, когда NASA привлекло частную компанию для подъёма своей действующей научной обсерватории на более высокую орбиту. До запуска главный инженер проекта Киран Уилсон отмечал, что аппарат создавался в сжатые сроки из-за необходимости выполнить подъём Swift в ближайшие месяцы, и предупреждал о сложности такой задачи.

Katalyst Space привлекла $12 млн инвестиций на развитие проекта, её технологии также получили интерес со стороны военных США, которые рассматривают подобные аппараты для обслуживания спутников и наблюдения за космическими объектами.