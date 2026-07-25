«Самое мягкое приводнение Starship в Индийском океане за всю историю». 13-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты SpaceX Starship прошел почти идеально

SpaceX успешно провела 13-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Запуск состоялся 24 июля со стартовой площадки Starbase в Техасе и стал вторым испытанием новой версии Starship V3. Несмотря на проблемы при посадке ускорителя Super Heavy, миссия стала одной из самых успешных за всю историю программы.

Скриншот видео SpaceX

Главным достижением полета стало первое в истории программы мягкое приводнение корабля Starship в Индийском океане с сохранением его целостности (в прошлый раз Starship взорвался). После посадки аппарат остался на плаву и продолжил передавать телеметрию.

Во время прямой трансляции представитель SpaceX Дэн Хуот подчеркнул уникальность этого события. «Это произошло впервые. Это самое мягкое приводнение Starship в Индийском океане за всю историю программы», — заявил он.

Скриншот видео SpaceX

Запуск состоялся 24 июля в 18:51 по восточному времени США (22:51 UTC, 01:51 25 июля по московскому времени). Полет продолжался чуть более часа. После старта первая ступень Super Heavy успешно отделилась от корабля и выполнила маневр разворота для возвращения к Земле.

Однако во время посадочного торможения возникла проблема. Для штатного снижения скорости должны были одновременно включиться 13 двигателей Raptor ускорителя, но, судя по телеметрии, заработали лишь пять. В результате ускоритель вошел в воды Мексиканского залива значительно быстрее расчетного режима.

Скриншот видео SpaceX

«Похоже, нам не удалось запустить все 13 двигателей, которые планировались для первого этапа посадочного торможения. Мы рассчитывали на более мягкое приводнение, но, как вы видели, ускоритель вошел в воду на довольно высокой скорости», — прокомментировал Дэн Хуот.

Несмотря на это, верхняя ступень Starship выполнила практически всю программу испытаний. Впервые были развернуты 20 спутников Starlink V3 нового поколения. Хотя они не вышли на орбиту и позже сгорели в атмосфере, их успешное отделение стало важной проверкой новой системы запуска полезной нагрузки.

Еще одним ключевым этапом стало повторное включение одного из шести двигателей Raptor уже в космосе. Этот маневр необходим для будущих орбитальных миссий и операций по возвращению корабля.

После этого Starship приступил к входу в атмосферу. Камеры на борту передавали изображение корпуса, окруженного раскаленной плазмой. Затем корабль выполнил торможение тремя двигателями, перешел в вертикальное положение и мягко коснулся поверхности Индийского океана.

Скриншот видео SpaceX

«Это первый случай, когда нам удалось посадить Starship на воду. Для команды, занимающейся теплозащитой, это просто идеальный сценарий», — отметил Хуот.

Сохранившийся корабль позволит инженерам впервые подробно изучить состояние теплозащитных плиток, двигателей, аэродинамических рулей и других элементов конструкции после полноценного входа в атмосферу. Именно эти данные являются одной из главных целей Flight 13.

Программа Starship остается ключевой для SpaceX и NASA. В ближайшие годы компании предстоит выполнить еще несколько важнейших этапов: впервые вывести Starship на полноценную орбиту, продемонстрировать дозаправку в космосе, создать орбитальный топливозаправщик и подготовить пилотируемую лунную версию корабля для программы Artemis.