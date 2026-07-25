Для Samsung Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15 вышло июльское обновление

Samsung продолжает обновлять свои смартфоны: на этот раз свежая июльская прошивка стала доступна для моделей Galaxy A54, Galaxy A33, Galaxy A26 и Galaxy A15. Обновление содержит июльский патч безопасности Android, который, по данным Samsung, устраняет 57 различных уязвимостей — от стандартных до критических.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Прошивка распространяется поэтапно, ее уже начали получать глобальные версии смартфонов в ряде стран. Для каждой модели доступны следующие номера сборок:

Galaxy A15 — A156EDXSAEZG1;

Galaxy A26 — A266MUBSACZG1;

Galaxy A33 — A336EDXSJGZG3;

Galaxy A54 — A546SKSSIFZG1.

Впрочем, это лишь промежуточное обновление. Samsung уже готовит для части этих устройств более масштабный апдейт — One UI 9.0 на базе Android 17. Его должны получить Galaxy A54, Galaxy A26 и Galaxy A15.