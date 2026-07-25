Рассчитывали на преимущество в 10%, а оказалось — все 20%. AMD уверяет, что Zen 6 уже обходит будущие серверные процессоры Nvidia

AMD заявила, что ее новые серверные процессоры EPYC Venice на архитектуре Zen 6 уже сейчас опережают будущие Nvidia Vera по производительности. Об этом компания рассказала на конференции Advancing AI 2026.

Изображение: Tom's Hardware

По словам корпоративного вице-президента AMD Рави Куппусвами, инженеры рассчитывали на сравнительно небольшое преимущество, однако первые испытания превзошли ожидания.

«Мы очень рады, что Nvidia опубликовала данные о производительности Vera. На самом деле мы подходили к оценкам довольно сдержанно. Я полагал, что мы превосходим их с меньшим отрывом, чем показывают текущие результаты... мы рассчитывали как минимум на 10-процентное преимущество. А на деле оказалось... что мы опережаем их на 20%, причем мы еще даже не завершили окончательную оптимизацию», — заявил топ-менеджер.

Для сравнения компания использовала бенчмарк SPEC CPU 2026. В тестах общей производительности AMD сопоставила двухпроцессорную систему на базе 256-ядерных EPYC 9996 Venice с двухпроцессорной конфигурацией Nvidia Vera, оснащенной двумя 88-ядерными процессорами.

По данным AMD, такая система обеспечивает примерно в 2,2 раза более высокую вычислительную производительность. Впрочем, полностью корректным такое сравнение назвать нельзя: процессоры EPYC имеют почти втрое больше ядер и более высокий теплопакет — около 600 Вт против 450 Вт у Nvidia Vera.

Куда интереснее выглядит сравнение производительности одного ядра. Здесь AMD использовала результаты теста SPECint и утверждает, что 96-ядерный EPYC Venice примерно на 20% быстрее одного ядра процессора Nvidia Vera. Именно этот показатель компания считает наиболее показательным, поскольку он меньше зависит от общего количества ядер.

Однако отраслевые издания призывают относиться к этим цифрам осторожно. Представленные AMD результаты пока не опубликованы в официальной базе SPEC и не прошли независимую сертификацию, поэтому имеют статус estimated («оценочные»). Кроме того, для разных сравнений компания использовала разные модели процессоров семейства Venice, что также усложняет прямую оценку преимуществ.

Окончательно выяснить, кто окажется быстрее — AMD EPYC Venice или Nvidia Vera, — можно будет лишь после выхода процессоров и публикации независимых тестов. Пока же AMD заявляет о лидерстве, но подтвердить это должны независимые тесты.