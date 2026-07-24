190 лет — максимум: ученые подсчитали теоретический предел человеческой жизни

В идеальных условиях, если бы не было рака, деменции, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний

Исследователи из Сколтеха пришли к выводу, что даже если человечество научится полностью отключать все известные механизмы старения, это не сделает людей бессмертными. Причина может скрываться в самом фундаментальном процессе — случайных мутациях ДНК, которые неизбежно накапливаются в клетках на протяжении всей жизни.

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Чтобы оценить влияние этого фактора, ученые построили математическую модель, описывающую накопление соматических мутаций — изменений ДНК, возникающих в клетках уже после рождения человека. Задача исследования заключалась в том, чтобы понять, насколько именно этот процесс способен ограничивать продолжительность жизни, если исключить все остальные причины старения.

Расчеты показали любопытный результат. Даже в гипотетическом мире, где удалось бы полностью победить рак, сердечно-сосудистые заболевания, деменцию и другие возрастные болезни, постепенное накопление мутаций все равно со временем нарушало бы работу клеток и органов. В таком сценарии медианная продолжительность жизни могла бы составить от 146 до 194 лет.

При этом сами исследователи призывают не воспринимать эти цифры как предсказание будущего или доказательство существования жесткого биологического предела: это математическая оценка, а не экспериментальные данные.

Ученые также выяснили, что разные ткани организма стареют с разной скоростью. Клетки кожи и печени постоянно обновляются, поэтому способны дольше компенсировать накопление повреждений. А вот клетки сердца и головного мозга практически не заменяются новыми, из-за чего именно в них мутации постепенно накапливаются сильнее всего и могут стать одним из главных факторов, ограничивающих продолжительность жизни.

По мнению ученых, полученные результаты показывают еще одну важную вещь: соматические мутации — лишь один из множества механизмов старения. Если даже только они теоретически ограничивают жизнь на уровне около 150–190 лет, тогда реальная продолжительность жизни, которая сегодня значительно ниже, определяется целым комплексом других биологических процессов.

Исследователи считают, что созданная ими модель поможет лучше понять вклад различных механизмов старения и в будущем определить наиболее перспективные направления для разработки технологий, способных замедлить возрастные изменения организма.