Плоский 7-дюймовый экран и «супербольшая батарея» с емкостью более 10 000 мАч. В Китае готовится новый монстр автономности, и это может быть Honor Power 3

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о будущем смартфоне, который готовится в Китае. По словам информатора, устройство получит плоский 7-дюймовый дисплей с диагональю 7 дюймов, однокристальную систему MediaTek семейства Dimensity 8 (то есть субфлагманскую) и «супербольшую батарею» с емкостью более 10 000 мАч.

Honor Power 2. Изображение: Honor

Инсайдер не говорит, что за бренд работает над таким устройством, но в GSMArena предполагают, что это может быть Honor Power 3. Напомним, Honor Power 2 имеет батарею емкостью 10 080 мА·ч, экран с диагональю 6,79 дюйма и SoC Dimensity 8500 Elite. Когда выйдет устройство, информатор не сообщает.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.