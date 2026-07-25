«Выглядит великолепно». Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship
Новый теплозащитный экран выдерживает полёт заметно лучше
Илон Маск высоко оценил последнюю версию теплозащитного покрытия Starship, заявив, что корабль «выглядит великолепно».
Так он прокомментировал сравнение состояния аппаратов после испытательных полётов Flight 10, Flight 11, Flight 12 и Flight 13.
Изображения показывают, что SpaceX удалось значительно улучшить систему тепловой защиты. Если после десятого полёта корпус корабля имел заметные следы перегрева, оранжевые пятна и повреждения теплозащитных плиток, то после Flight 13 поверхность сохранила гораздо более равномерный чёрный цвет и выглядит значительно лучше.
Улучшение теплозащитного экрана — один из ключевых этапов программы Starship. От эффективности этой системы зависит способность корабля выдерживать многократные входы в атмосферу на высокой скорости, что необходимо для создания полностью многоразовой транспортной системы для орбитальных и межпланетных миссий.
Напомним, SpaceX успешно провела 13-й испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Запуск состоялся 24 июля со стартовой площадки Starbase в Техасе и стал вторым испытанием новой версии Starship V3.
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