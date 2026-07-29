На Солнце появились крупные протуберанцы

Магнитных бурь на этой неделе не ожидается, несмотря на активность Солнца

Наука и космос

Специалисты дали благоприятный прогноз космической погоды на ближайшие дни. Несмотря на появление крупных протуберанцев на Солнце, вероятность магнитных бурь на Земле в течение недели остается минимальной.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитная обстановка на протяжении всей недели будет спокойной. Ученые охарактеризовали прогноз как «зеленый», что означает отсутствие ожидаемых магнитных бурь и значительных геомагнитных возмущений.

Изображение Grok

В то же время на поверхности Солнца наблюдается несколько крупных протуберанцев — гигантских облаков относительно холодного водорода, удерживаемых магнитными полями над поверхностью звезды. Со временем такие структуры могут отрываться и выбрасываться в космическое пространство, иногда вызывая геомагнитные возмущения на Земле.

Однако, по оценке специалистов, в текущей ситуации поводов для беспокойства нет. Даже если протуберанцы будут выброшены в космос в ближайшее время, их траектория, вероятнее всего, пройдет мимо Земли и других планет, в сторону полюсов Солнечной системы. Поэтому заметного влияния на геомагнитную обстановку в ближайшие дни не ожидается.

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