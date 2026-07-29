На Солнце появились крупные протуберанцы

Магнитных бурь на этой неделе не ожидается, несмотря на активность Солнца

Специалисты дали благоприятный прогноз космической погоды на ближайшие дни. Несмотря на появление крупных протуберанцев на Солнце, вероятность магнитных бурь на Земле в течение недели остается минимальной.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, геомагнитная обстановка на протяжении всей недели будет спокойной. Ученые охарактеризовали прогноз как «зеленый», что означает отсутствие ожидаемых магнитных бурь и значительных геомагнитных возмущений.

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В то же время на поверхности Солнца наблюдается несколько крупных протуберанцев — гигантских облаков относительно холодного водорода, удерживаемых магнитными полями над поверхностью звезды. Со временем такие структуры могут отрываться и выбрасываться в космическое пространство, иногда вызывая геомагнитные возмущения на Земле.

Однако, по оценке специалистов, в текущей ситуации поводов для беспокойства нет. Даже если протуберанцы будут выброшены в космос в ближайшее время, их траектория, вероятнее всего, пройдет мимо Земли и других планет, в сторону полюсов Солнечной системы. Поэтому заметного влияния на геомагнитную обстановку в ближайшие дни не ожидается.