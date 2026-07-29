Представлен неубиваемый рюкзак Xiaomi, в который поместится 16-дюймовый ноутбук и многое другое

Xiaomi представила новый рюкзак Mijia Large-Capacity Business Backpack 2. Модель рассчитана на тех, кто ежедневно носит с собой технику или часто отправляется в короткие командировки, а объем в 23 литра позволяет взять все необходимое на несколько дней.

Новинка появилась на площадке Xiaomi Youpin. На этапе коллективного финансирования рюкзак будет стоить 449 юаней (около 66 долларов), после чего цена вырастет до 599 юаней (около 88 долларов).

Фото Xiaomi/gizmochina

Модель изготовлена из высокоплотного нейлона с декоративными вставками из микрофибры. По заявлению Xiaomi, износостойкая ткань устойчива к воде, маслу и загрязнениям, а в лабораторных испытаниях выдержала 50 тысяч циклов истирания.

Внутренний объем составляет 23 литра, что, по словам производителя, сопоставимо с небольшим чемоданом. Рюкзак разделен на два основных отделения, позволяющих отдельно хранить одежду и рабочие принадлежности. Для ноутбука предусмотрен отдельный отсек, рассчитанный на модели с экраном до 16 дюймов. Он имеет подвесную конструкцию и мягкую бархатистую отделку для защиты устройства от ударов. Также предусмотрены отделения для зарядных устройств, кабелей, мыши и других аксессуаров.

Фото Xiaomi/gizmochina

Среди дополнительных особенностей — передний карман-органайзер, верхний карман для документов или беспроводных наушников, магнитный карман для смартфона или ключей, а также два боковых кармана для бутылки объемом до 500 мл или зонта с влагозащитной подкладкой. Для комфортного ношения предусмотрены широкие мягкие лямки, вентилируемая спинка и ремень для крепления рюкзака на ручке дорожного чемодана.

