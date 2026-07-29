FT: Nvidia оказалась арендатором одного из крупнейших дата-центров в истории Техаса

Nvidia может оказаться арендатором строящегося кампуса Beacon Point в Техасе — одного из крупнейших проектов дата-центров для искусственного интеллекта в США. Как сообщает Financial Times со ссылкой на 5 источников, знакомых с соглашением, именно Nvidia скрывается за формулировкой «неназванный гиперскейлер инвестиционного уровня», которую компания Hut 8 использовала в своих документах. Официально ни Hut 8, ни Nvidia эту информацию пока не подтвердили.

Речь идёт о 2 договорах аренды сроком на 15 лет для двух площадок мощностью по 352 МВт каждая. Уже подписанные соглашения оцениваются в $19,6 млрд, однако в каждый контракт включены 3 опциона на продление ещё на 5 лет.

Если все они будут реализованы, то совокупная стоимость аренды достигнет $50,2 млрд. Фигурирующая в публикациях сумма отражает максимально возможную стоимость сделки, а не уже принятые финансовые обязательства.

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Кампус Beacon Point занимает 525 акров (около 212 га) и обеспечен энергетической инфраструктурой общей мощностью до 1 ГВт. Он строится по эталонной архитектуре Nvidia DSX, предназначенной для создания вычислительных комплексов для искусственного интеллекта. Ввод первой очереди в эксплуатацию ожидается в I квартале 2027 года, второй — во II квартале 2028 года.

После заключения соглашений Hut 8 уже сдала в аренду 704 из 949 МВт вычислительных мощностей своего портфеля ИИ-дата-центров.

Если информация Financial Times подтвердится, Nvidia одновременно окажется разработчиком архитектуры комплекса, поставщиком ускорителей, которыми он будет оснащён, и его крупнейшим арендатором. Такая модель становится всё более распространённой на рынке инфраструктуры для искусственного интеллекта: компании стремятся заранее закрепить за собой вычислительные мощности на фоне растущего спроса, при этом долгосрочные контракты с крупными технологическими заказчиками упрощают финансирование строительства новых дата-центров.