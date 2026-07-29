Новейшая HarmonyOS 7 доступна для 40 моделей смартфонов компании
Пока что в виде бета-версии
28 июля компания Huawei открыла первый этап закрытого бета-тестирования HarmonyOS 7 для своих флагманских смартфонов, включая модели, выпущенные ещё в 2024 году.
Ранее производитель открывал закрытые бета-программы новых версий программного обеспечения только для нескольких моделей, в основном для тех, что были выпущены несколько месяцев или год назад.
Но на этот раз компания запустила новую программу привлечения участников в закрытое бета-тестирование HarmonyOS 7.0 для более чем 40 устройств, включая топовые телефоны и планшеты.
Теперь у всех этих моделей есть шанс протестировать новейшие функции в рамках новой бета-программы перед официальным релизом.
Пользователям необходимо отправить заявку на тестирование через приложение My Huawei. После этого компания рассмотрит её и выпустит бета-версию по воздуху (OTA).
Список устройств:
- Huawei Mate 80;
- Huawei Mate 80 Pro;
- Huawei Mate 80 Pro Max;
- Huawei Mate 80 Pro Max Wind Edition;
- Huawei Mate 80 RS | Ultimate Design;
- Huawei Mate 70;
- Huawei Mate 70 Pro;
- Huawei Mate 70 Pro Premium Edition;
- Huawei Mate 70 Pro+;
- Huawei Mate 70 RS | Ultimate Design;
- Huawei Mate 70 Air;
- Huawei Mate X7;
- Huawei Mate X7 Collector’s Edition;
- Huawei Mate X6;
- Huawei Mate X6 Collector’s Edition;
- Huawei Mate XTs Triple Foldable;
- Huawei Pura 90;
- Huawei Pura 90 Pro;
- Huawei Pura 90 Pro Max;
- Huawei Pura 80;
- Huawei Pura 80 Pro;
- Huawei Pura 80 Pro+;
- Huawei Pura 80 Ultra;
- Huawei Pura X Max;
- Huawei Pura X Max Collector’s Edition;
- Huawei Pura X;
- Huawei Pura X Collector’s Edition;
- Huawei Nova 16;
- Huawei Nova 16 Pro;
- Huawei Nova 16 Ultra;
- Huawei Nova 16z;
- Huawei 15;
- Huawei Nova 15 Pro;
- Huawei Nova 15 Ultra;
- Huawei Enjoy 90;
- Huawei Enjoy 90 Plus;
- Huawei Enjoy 90m Plus;
- Huawei Enjoy 90 Pro Max;
- Huawei MatePad Pro Max;
- Huawei MatePad Mini;
- Huawei MatePad 11.5 2026.
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