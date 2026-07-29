Новейшая HarmonyOS 7 доступна для 40 моделей смартфонов компании

Пока что в виде бета-версии

28 июля компания Huawei открыла первый этап закрытого бета-тестирования HarmonyOS 7 для своих флагманских смартфонов, включая модели, выпущенные ещё в 2024 году.

Ранее производитель открывал закрытые бета-программы новых версий программного обеспечения только для нескольких моделей, в основном для тех, что были выпущены несколько месяцев или год назад.

Но на этот раз компания запустила новую программу привлечения участников в закрытое бета-тестирование HarmonyOS 7.0 для более чем 40 устройств, включая топовые телефоны и планшеты.

Теперь у всех этих моделей есть шанс протестировать новейшие функции в рамках новой бета-программы перед официальным релизом.

Фото huaweicentral

Пользователям необходимо отправить заявку на тестирование через приложение My Huawei. После этого компания рассмотрит её и выпустит бета-версию по воздуху (OTA).

Список устройств: