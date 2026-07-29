Маркетплейсы биометрии в Китае начали продавать права на внешность для ИИ-контента

Владельцы внешности получают от $15 до $700, а сервисы позиционируют эту модель как альтернативу нелегальным дипфейкам

В Китае набирают популярность платформы, где пользователи могут лицензировать свою внешность для создания контента с помощью искусственного интеллекта. Сервисы формируют каталоги лиц, по которым продюсеры подбирают персонажей для рекламы, видеоигр и микросериалов, фильтруя их по полу, возрасту, типажу и жанру.

За право использовать лицо владельцы получают от $15 до $700, самостоятельно определяя условия лицензии и стоимость.

Главным заказчиком таких лицензий стала быстро растущая индустрия микросериалов для смартфонов. По данным Rest of World, в I квартале 2026 года ИИ использовался при производстве более 95% из 128 тыс. выпущенных в Китае микросериалов.

Источник: ncaigc

Использование лицензированных лиц позволяет студиям отказаться от традиционного кастинга, удешевить производство и сделать персонажей менее однообразными. В июле платформа Hongguo компании ByteDance даже объявила о борьбе с сериалами, в которых используются слишком похожие ИИ-персонажи.

Развитие рынка происходит на фоне роста числа споров из-за незаконного использования внешности. По данным Интернет-суда Гуанчжоу, за последние 3 года было рассмотрено около 700 дел о «краже внешности». В начале 2026 года ByteDance также удалила более 85 тыс. видео с несанкционированным использованием чужих лиц и голосов, а в марте Пекинский интернет-суд постановил, что создание ИИ-роликов с заменой лица без согласия человека является незаконным.

Создатели платформ утверждают, что лицензирование даёт людям возможность контролировать использование собственной внешности и легально получать доход от ИИ-контента. Однако юристы предупреждают, что такие сервисы не устраняют главную проблему: после загрузки биометрических данных человек может потерять долгосрочный контроль над тем, кто и для каких целей будет использовать его лицо, а сами платформы не способны предотвратить нелегальные дипфейки, несанкционированный сбор данных и применение изображений для обучения будущих моделей искусственного интеллекта.