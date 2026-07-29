Создатели Nothing Phone выпустят свои первые умные часы уже в сентябре

Компания Nothing готова заполнить один из самых больших пробелов в своей линейке продукции. Новая утечка информации предполагает, что компания работает над своими первыми умными часами.

По информации инсайдера Йогеша Брара, компания Nothing готовится представить свои первые фирменные смарт-часы в сентябре. Предполагается, что устройство будет выполнено в фирменном стиле компании.

Изображение CMF/gizmochina

Инсайдер также утверждает, что умные часы дебютируют на отдельных рынках и будут стоить менее 300 долларов. Хотя технические характеристики пока не разглашаются, ожидаемая цена предполагает, что Nothing, скорее всего, будет ориентироваться на премиальный сегмент умных часов, а не на доступную категорию, которую обслуживает ее суббренд CMF.

Утечка информации произошла вскоре после сообщений о том, что Nothing сокращает свою деятельность на нескольких рынках. Компания опровергла эти утверждения, а соучредитель Акис Эвангелидис пояснил, что Nothing реорганизует свою деятельность, создавая региональные центры и новые бизнес-подразделения в рамках следующего этапа своего роста.

