Предложение, от которого сложно отказаться. Newegg уценил 12-ядерный Ryzen 9 9900X до 273 долларов, бесплатным бонусом идет СЖО Cooler Master Elite Liquid 240

Ретейлер Newegg снизил стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9900X до 273 долларов в рамках новой акции, то есть относительно прежней цены новая ниже на 130 долларов. Иными словами, скидка составляет 32%. Но это еще не всё: дополнительно покупатели бесплатно получают систему жидкостного охлаждения Cooler Master Elite Liquid 240 (которая сама по себе стоит 80 долларов).

Изображение: Videocardz

Ryzen 9 9900X работает на частоте 4,4-5,6 ГГц. Процессор имеет 64 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP — 120 Вт. Эта модель поставляется без штатной системы охлаждения, бесплатная СЖО делает предложение еще более привлекательным.