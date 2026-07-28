Яндекс вывел на улицы Москвы новое поколение роботакси

Команда Яндекса приступила к испытаниям нового беспилотного такси в Москве. Для тестов компания использует кроссовер Kaiyi X7, который после завершения проверок планируется включить в парк автономных автомобилей наряду с Hyundai Sonata.

Испытания проходят в районах, где действует экспериментальный правовой режим для беспилотного транспорта. В их числе Хамовники, Пресненский, Гагаринский, Академический, Ломоносовский, Раменки, Ясенево, Марьино, Люблино и ряд других районов столицы.

В компании сообщили, что новый автомобиль проходит комплексную проверку в реальных городских условиях. По итогам тестирования модель планируют использовать для перевозки пассажиров в составе сервиса роботакси.

Также Яндекс подтвердил планы запустить сервис роботакси уже до конца текущего года. Расширение парка за счет новой платформы должно стать одним из этапов подготовки к коммерческой эксплуатации беспилотных автомобилей.