Видеокарты с 4 ГБ памяти возвращаются. Представлена Radeon RX 9050 за 280 долларов
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AMD официально представила видеокарту Radeon RX 9050. Одновременно компания выпустила новую версию драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 26.7.1 — с поддержкой новинки.
Radeon RX 9050 построена на GPU c 16 вычислительными блоками и 1024 потоковыми процессорами. Частота GPU составляет 1920 МГц, максимальная частота в режиме Boost — 2600 МГц. Новинка получила 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache, 128 битную шину и 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективной скоростью 18 Гбит/с. Но есть и второй вариант: 64-битная шина и 4 ГБ памяти. Даже в разрешении Full HD играть с 4 ГБ памяти будет сложно.
Radeon RX 9050 поддерживает интерфейсы DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b. Потребление составляет 92 Вт, питание подается через один 8-контактный разъем PCIe, а рекомендуемая мощность блока питания — 450 Вт.
Вместе с релизом Radeon RX 9050 AMD представила драйвер Adrenalin Edition 26.7.1. Помимо поддержки новой видеокарты добавлены оптимизации бета-версий Gears of War: E-Day и Runaway Evolution, а также устранен ряд ошибок. В частности, исправлены проблемы с рендерингом и стабильностью в Blender и Maxon Cinema 4D, ошибки отображения в Fortnite, сбои в некоторых играх при использовании технологии AMD FSR 4.1 в Windows 10 и некорректная работа функций FSR Super Resolution и FSR Frame Generation в Battlefield 6 на видеокартах серии Radeon RX 9000.
Стоимость Radeon RX 9050 стартует с 280 долларов. Продаваться она будет на некоторых рынках — я Японии, Латинской Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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