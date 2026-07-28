Впервые в истории самолет преодолел 23 тыс. километров без дозаправок: уникальный Airbus A350-1000ULR находился в воздухе больше суток
Во время рекордного перелета авиалайнером посменно управляли три экипажа
Airbus A350-1000ULR установил новый рекорд дальности для двухдвигательных самолетов: авиалайнер выполнил беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу. Полет продолжался более суток, расстояние составило 12 460 морских миль (около 23 076 км).
Самолет с регистрационным номером F-WULR вылетел из Мельбурна 27 июля и приземлился в Тулузе 28 июля. По данным Airbus, он находился в воздухе 24 часа 24 минуты.
Маршрут пролегал через Тихий океан, территорию США и Канады. На борту работали сразу три полных летных экипажа, которые сменяли друг друга во время сверхдлительного рейса.
Интересно, что уже перед самой посадкой самолет ушел на второй круг. После повторного захода экипаж благополучно посадил лайнер в аэропорту Тулузы.
Этот перелет стал очередным этапом испытаний модификации A350-1000ULR (Ultra Long Range), созданной специально для выполнения самых продолжительных авиарейсов в мире. Именно такие самолеты заказала австралийская авиакомпания Qantas для проекта Project Sunrise. Его цель — открыть прямые маршруты Сидней — Лондон и Сидней — Нью-Йорк без промежуточных посадок. Продолжительность таких рейсов должна достигать 22 часов — это будут одни из самых длинных регулярных перелетов в истории гражданской авиации.
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