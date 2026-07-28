Впервые в истории самолет преодолел 23 тыс. километров без дозаправок: уникальный Airbus A350-1000ULR находился в воздухе больше суток

Во время рекордного перелета авиалайнером посменно управляли три экипажа

Airbus A350-1000ULR установил новый рекорд дальности для двухдвигательных самолетов: авиалайнер выполнил беспосадочный перелет из австралийского Мельбурна во французскую Тулузу. Полет продолжался более суток, расстояние составило 12 460 морских миль (около 23 076 км).

Фото: Airbus

Самолет с регистрационным номером F-WULR вылетел из Мельбурна 27 июля и приземлился в Тулузе 28 июля. По данным Airbus, он находился в воздухе 24 часа 24 минуты.

Маршрут пролегал через Тихий океан, территорию США и Канады. На борту работали сразу три полных летных экипажа, которые сменяли друг друга во время сверхдлительного рейса.

Фото: Airbus

Интересно, что уже перед самой посадкой самолет ушел на второй круг. После повторного захода экипаж благополучно посадил лайнер в аэропорту Тулузы.

Фото: Airbus

Фото: Airbus

Этот перелет стал очередным этапом испытаний модификации A350-1000ULR (Ultra Long Range), созданной специально для выполнения самых продолжительных авиарейсов в мире. Именно такие самолеты заказала австралийская авиакомпания Qantas для проекта Project Sunrise. Его цель — открыть прямые маршруты Сидней — Лондон и Сидней — Нью-Йорк без промежуточных посадок. Продолжительность таких рейсов должна достигать 22 часов — это будут одни из самых длинных регулярных перелетов в истории гражданской авиации.