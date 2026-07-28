Apple придумала новый способ продавать iPhone. Смартфон теперь можно взять в аренду на год или два, и это довольно выгодно

Если пользователь привык менять смартфон ежегодного или раз в два года

Apple представила в США новую программу Apple Upgrade, которая позволяет пользоваться фирменными устройствами по модели долгосрочной аренды с ежемесячной оплатой. В программу вошли iPhone, Apple Watch, iPad и компьютеры Mac. Оформить подписку можно через сайт Apple Store, приложение или фирменные магазины компании.

Изображение: Apple

Для iPhone и Apple Watch доступны договоры сроком на 12 или 24 месяца, а для Mac и iPad — на 24 или 36 месяцев. Минимальный ежемесячный платеж — $18 за iPhone, $12 за Apple Watch, $25 за Mac и $12 за iPad.

В качестве примера Apple приводит iPhone 17 Pro с 256 ГБ памяти. Его можно взять в аренду за $46 в месяц на один год или за $32 в месяц при двухлетнем договоре. То есть получается, год пользования iPhone 17 Pro составит 552 доллара, два года — 768 долларов. Для сравнения, стоимость смартфона в США составляет 1100 долларов. Если пользователь привык менять смартфон каждые два года, то Apple Upgrade является выгодным предложением.

Компания также предлагает оформить сразу несколько устройств: например, комплект из iPhone 17, MacBook Air и Apple Watch обойдется примерно в $61 в месяц.

Снизить ежемесячный платеж можно, если сдать старое устройство по программе trade-in. Кроме того, владельцы Apple Card будут получать 3% ежедневного кешбэка с арендных платежей.

Пока программа действует только в США. О планах запустить Apple Upgrade в других странах компания пока не сообщала.