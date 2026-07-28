Аккумулятор 8500 мА•ч, экран 1,5K OLED, чип Kirin 8020, камера на 50 Мп, а также дизайн в стиле Honor Power 2. Huawei готовит смартфон Nova 16 SE

В Сети появились подробности о Huawei Nova 16 SE — новом смартфоне линейки Nova SE, которая не обновлялась с момента выхода Nova 12 SE в 2024 году.

Как пишет Digital Chat Station, устройство получит плоский LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, фирменный процессор Kirin 8020 и один из самых емких аккумуляторов в своем классе — на 8500 мА•ч.

Фото Huawei/gizmochina

Основная камера смартфона будет иметь разрешение 50 Мп и дополнится мультиспектральным датчиком Red Maple. Сообщается, что задняя панель получит градиентное оформление, а внешний вид устройства будет напоминать недавно представленный Honor Power 2. Ожидается, что модель выйдет в черном, белом, синем и оранжевом цветах, а ее стоимость составит от 2000 до 3000 юаней, то есть примерно от 300 до 450 долларов.

Кроме того, Huawei, как утверждается, разрабатывает еще один смартфон серии Enjoy. По предварительным данным, он расположится выше Enjoy 90 Pro Max и получит 6,84-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 1,5K, процессор семейства Kirin 8, основную камеру на 50 Мп и аккумулятор рекордной емкости — 10 000 мА•ч.