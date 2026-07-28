«Бывший триллионер». Капитализация SpaceX рухнула на $1,2 трлн с июня, столько же стоит Tesla

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, с середины июня потеряла свыше $1,2 трлн рыночной капитализации.

Это почти соответствует нынешней стоимости Tesla, которая оценивается примерно в $1,22 трлн. Причиной стало резкое падение котировок после стремительного роста, последовавшего за выходом компании на биржу.

Изображение Grok

Если в середине июня акции SpaceX торговались по $225,6, то к закрытию торгов 27 июля их цена снизилась до $113,5. Таким образом, бумаги компании подешевели практически в два раза, что привело к масштабному сокращению ее рыночной стоимости. На этом фоне Маск ранее с иронией назвал себя «бывшим триллионером».

По данным Bloomberg Billionaires Index, 12 июня Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $1 трлн благодаря старту торгов акциями SpaceX. Однако уже к 24 июня его капитал сократился до $957 млрд, а сейчас оценивается примерно в $709 млрд. Несмотря на это, Маск по-прежнему остается самым богатым человеком в мире.

