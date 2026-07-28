Сборку модулей для ракет-носителей «Ангара» обсудили на заводе «Полёт»

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко посетили завод «Полёт». Там они обсудили перевод предприятия на полный замкнутый цикл сборки модулей для ракет «Ангара».

«Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов вместе с губернатором Омской области Виталием Хоценко побывали на производственном объединении "Полет" - филиале Центра Хруничева (входит в Роскосмос). На встрече с коллективом предприятия, приуроченной к 85-летию завода, отличившимся сотрудникам вручили награды от госкорпорации и региона. Позже прошло совместное совещание, на котором представители Роскосмоса и Омской области обсудили выполнение производственной программы и переход предприятия на замкнутый цикл сборки модулей для ракет-носителей "Ангара"», - говорится в сообщении Роскосмоса.

Фото: Роскосмоса

Глава Роскосмоса в ходе визита также осмотрел новые цеха, линии сборки баков и контрольно-испытательную станцию предприятия.