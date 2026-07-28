Будто кадры из фантастического фильма. Появились эффектные снимки Starship в космосе

На них снимках можно рассмотреть теплозащитные плитки, маркировку Ship 40 и Землю на фоне

SpaceX опубликовала четыре новых снимка Starship (Ship 40), сделанных во время 13-го испытательного полета.

Фото SpaceX

Фотографии запечатлели корабль с разных ракурсов, момент разделения Starship и Super Heavy, а также Землю на фоне.

Фото SpaceX

Полет Ship 40 состоялся 24 июля 2026 года и стал вторым испытанием Starship в третьем поколении. Впервые корабль доставил на суборбитальную траекторию 20 полноценных спутников Starlink V3. Еще одним важным достижением стал успешный повторный запуск одного из двигателей Raptor уже в космосе.

Фото SpaceX

После выполнения программы верхняя ступень вошла в атмосферу в управляемом режиме и совершила мягкое приводнение в Индийском океане.

Фото SpaceX

В отличие от предыдущих испытаний корабль сохранил целостность после посадки на воду, что позволило специалистам SpaceX получить ценные данные о работе теплозащитного покрытия и состоянии конструкции после возвращения из космоса.