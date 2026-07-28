«Король демонов прибывает»: анонсирован новый флагманский смартфон Redmi

Redmi официально подтвердила, что 31 июля на выставке ChinaJoy 2026 представит свой новый смартфон. Тизер сопровождается надписью «Король демонов прибывает».

Предположительно, речь идёт о серии Redmi K100, полноценный анонс которой состоится уже в августе. Ожидается, что семейство будет включать три модели: Redmi K100, K100 Pro и K100 Pro Max. При этом первыми на рынок могут выйти версии Pro и Pro Max, тогда как базовую модель представят позднее. Ранее смартфон Xiaomi с индексом M511CD прошел сертификацию, подтвердив поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предполагается, что именно он относится к новой серии Redmi K100.

Изображение Redmi

По предварительным данным, новинки получат процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а старшие версии — двухчиповую архитектуру. Также ожидаются плоский LTPO-дисплей с частотой обновления 185 Гц, основная камера разрешением 200 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита IP68/IP69, стереодинамики и аккумулятор емкостью свыше 8000 мА•ч.

По некоторым данным, Redmi также тестирует вариант с батареей на 10 000 мА•ч. Смартфоны будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт, а на глобальном рынке могут выйти под названиями Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra.

