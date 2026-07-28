«Король демонов прибывает»: анонсирован новый флагманский смартфон Redmi
Премьера ожидается уже 31 июля
Redmi официально подтвердила, что 31 июля на выставке ChinaJoy 2026 представит свой новый смартфон. Тизер сопровождается надписью «Король демонов прибывает».
Предположительно, речь идёт о серии Redmi K100, полноценный анонс которой состоится уже в августе. Ожидается, что семейство будет включать три модели: Redmi K100, K100 Pro и K100 Pro Max. При этом первыми на рынок могут выйти версии Pro и Pro Max, тогда как базовую модель представят позднее. Ранее смартфон Xiaomi с индексом M511CD прошел сертификацию, подтвердив поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Предполагается, что именно он относится к новой серии Redmi K100.
По предварительным данным, новинки получат процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, а старшие версии — двухчиповую архитектуру. Также ожидаются плоский LTPO-дисплей с частотой обновления 185 Гц, основная камера разрешением 200 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита IP68/IP69, стереодинамики и аккумулятор емкостью свыше 8000 мА•ч.
По некоторым данным, Redmi также тестирует вариант с батареей на 10 000 мА•ч. Смартфоны будут поддерживать проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 50 Вт, а на глобальном рынке могут выйти под названиями Poco F9 Pro и Poco F9 Ultra.
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