Snapdragon 8 Gen 5, аккумулятор 7200 мА•ч, камеры Zeiss по 50 Мп и зарядное устройство в комплекте. Vivo X300e полностью рассекречен до начала продаж

Незадолго до официальной премьеры, которая состоится 27 июля, смартфон Vivo X300e появился в базе китайского оператора China Telecom.

Публикация раскрыла почти полный список характеристик устройства. Новинка получит 6,59-дюймовый дисплей, тройную основную камеру с датчиками на 50, 50 и 8 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 50 Мп.

Фото Vivo/gizmochina

Смартфон построен на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 5 с максимальной частотой до 3,8 ГГц и будет работать под управлением Android 16. Покупателям предложат три версии памяти: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Одной из главных особенностей устройства станет аккумулятор емкостью 7200 мА•ч.

Также в документации указаны габариты 157,52 х 74,33 х 7,99 мм, масса около 203 г и стеклянный корпус. Vivo X300e выйдет в белом, оранжевом и черном цветах. В комплект поставки войдут зарядное устройство, защитный чехол, кабель и документация. Смартфон также получит поддержку NFC, Bluetooth, Wi-Fi, сканер отпечатков пальцев.

При этом в базе China Telecom указана дата 30 июля, которая, вероятно, относится к началу открытых продаж.