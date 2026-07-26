На комплексе LC-37A установили последний модуль, приблизив ввод новой площадки в эксплуатацию

Самый мощный в мире кран достроил первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship

Джулия Бергерон (Julia Bergeron) опубликовала фотографию завершенной стартовой башни Starship на площадке LC-37A в Космическом центре на мысе Канаверал.

Она сообщила, что строители установили девятый и последний модуль конструкции, подтвердив завершение основного этапа вертикальной сборки.

На снимке видна высокая металлическая башня рядом со строительным краном. Работы продвигались быстрыми темпами, и теперь конструкция достигла своей проектной высоты.

Фото Julia Bergeron

Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал начался монтаж гигантской стартовой башни Mechazilla для ракеты Starship компании SpaceX. Для этого используется самый мощный в мире гусеничный кран Liebherr LR 13000 (немецкого производства, грузоподъёмность до 3000 тонн).

Строительство новой башни — важный этап подготовки комплекса 37A к будущим запускам Starship. После завершения монтажа основных секций SpaceX предстоит установить механические «руки» (chopsticks), системы обслуживания ракеты и другое оборудование, необходимое для проведения испытаний и запусков.

Ранее Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.

Кроме того, SpaceX опубликовала фотографии, сделанные во время 13-го испытательного полета транспортной системы Starship.