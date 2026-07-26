Самый мощный в мире кран достроил первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship
На комплексе LC-37A установили последний модуль, приблизив ввод новой площадки в эксплуатацию
Джулия Бергерон (Julia Bergeron) опубликовала фотографию завершенной стартовой башни Starship на площадке LC-37A в Космическом центре на мысе Канаверал.
Она сообщила, что строители установили девятый и последний модуль конструкции, подтвердив завершение основного этапа вертикальной сборки.
На снимке видна высокая металлическая башня рядом со строительным краном. Работы продвигались быстрыми темпами, и теперь конструкция достигла своей проектной высоты.
Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал начался монтаж гигантской стартовой башни Mechazilla для ракеты Starship компании SpaceX. Для этого используется самый мощный в мире гусеничный кран Liebherr LR 13000 (немецкого производства, грузоподъёмность до 3000 тонн).
Строительство новой башни — важный этап подготовки комплекса 37A к будущим запускам Starship. После завершения монтажа основных секций SpaceX предстоит установить механические «руки» (chopsticks), системы обслуживания ракеты и другое оборудование, необходимое для проведения испытаний и запусков.
Ранее Илон Маск сообщил, что SpaceX намерена уже во время следующего полета Starship впервые попытаться поймать верхнюю ступень Ship с помощью механических захватов* («палочек») стартовой башни Mechazilla.
Кроме того, SpaceX опубликовала фотографии, сделанные во время 13-го испытательного полета транспортной системы Starship.
* Захватов Дмитрий Игоревич включён в реестр иностранных агентов
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